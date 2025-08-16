В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев дал конкретные поручения Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов, а также районным управлениям аграрного развития — осуществлять постоянный контроль за ценами на мясо в регионах (районах и городах). Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в случае необоснованного повышения цен после введения государственного контроля будут своевременно приниматься соответствующие меры.

Отметим, что с 11 августа в стране введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Такое решение принято с целью не допустить необоснованный рост цен и обеспечить доступность продукции для населения.

В связи с этим Бакыт Торобаев другим своим поручением поручил Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции осуществлять контроль за розничными ценами на мясо. Согласно поручению, цена на мясо должна быть ниже 700 сомов.