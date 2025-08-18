Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа

Официальные курсы доллара и евро выросли, российского рубля, китайского юаня и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,436 сома (рост 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,62 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,134 сома (рост 0,16 процента). Сохраняется восходящий тренд августа: +1,2 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,47 сома, продажа — 102,45 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0949 сома (снижение 0,14 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,106 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,162 сома (снижение 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1461 сома, продажа — 0,1684 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,177 сома (снижение на 0,03 процента). Самый стабильный курс месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.