09:32
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Экономика

Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа

Фото из интернета. Сегодня возможны заметные изменения курса российского рубля, как реакция на переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске

Официальные курсы доллара и евро выросли, российского рубля, китайского юаня и казахстанского тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,436 сома (рост 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,62 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,134 сома (рост 0,16 процента). Сохраняется восходящий тренд августа: +1,2 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,47 сома, продажа — 102,45 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0949 сома (снижение 0,14 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,081 сома, продажа — 1,106 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,162 сома (снижение 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1461 сома, продажа — 0,1684 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,177 сома (снижение на 0,03 процента). Самый стабильный курс месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339980/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 августа
Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс валют на 15 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 августа
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 14 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 августа
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 13 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 августа
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме евро. Курс на 12 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 августа
Рубль вновь дорожает к сому, евро и юань подешевели. Курс валют на 11 августа
Популярные новости
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Новый запрет от&nbsp;ГНС. Кого коснется Новый запрет от ГНС. Кого коснется
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Бизнес
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
18 августа, понедельник
09:23
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс...
09:19
Объем добычи полезных ископаемых с начала года вырос в Кыргызстане
09:11
Бишкекчанин изнасиловал невестку и дал милиционеру взятку, чтобы закрыть дело
09:05
Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
08:45
В Кыргызстане увеличено производство продуктов растениеводства