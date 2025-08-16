12:01
Экономика

В Бишкеке впервые подписан договор на продажу сухой золы с ТЭЦ

В Бишкеке впервые подписан договор на продажу сухой золы с ТЭЦ, сообщает пресс-служба мэрии города.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. В Бишкеке впервые подписан договор на продажу сухой золы с ТЭЦ

По ее данным, состоялось подписание двустороннего договора о продаже сухой золы между муниципальным предприятием «Бишкек теплоэлектроцентраль» и ОсОО «Констант Солюшенс ЛЛС».

Документ подписывается впервые за последние 30 лет. Он позволит не только снизить расходы предприятия, но и привлечь дополнительные средства, а также уменьшить нагрузку на золоотвал.

Договор заключен по итогам аукциона сроком на 5 лет по цене 2 тысячи 509 сомов за тонну в результате торгов. Годовой объем выхода золы составляет около 60 тысяч тонн, а за 5 лет — порядка 300 тысяч тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339883/
