Душат предпринимателей. Депутат БГК требует снизить арендную плату на землю

Вопрос повышения тарифов за аренду земли на муниципальных рынках поднял сегодня на постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутат Казыбек Эргешов.

По его словам, торговцы и предприниматели недовольны повышением стоимости аренды земли.

«Вместо того, чтобы поддерживать малый и средний бизнес, мы их, наоборот, душим. Повышаем тарифы, налоги и так далее. Ранее, когда рынок «Оберон» был еще в частных руках, прежние хозяева хотели снизить аренду земли на 50 процентов, а вы, наоборот, повысили. Частники же прибыль получали? Дает же рынок прибыль сегодня?» — уточнил нардеп.

По данным представителей муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура», на муниципальных рынках тариф на аренду земли повысили до 20 процентов.

«Это сделано путем переговоров для дальнейшего развития рынков. Сам рынок «Дордой» в этом году повысил цены на 40 процентов, «Алкан базары» — на 20 процентов», — добавил один из чиновников.

Казыбек Эргешов отметил, что подготовлено письмо от профильной комиссии, его направят в антимонопольный орган и Министерство экономики, чтобы там рассмотрели тарифы.

«Это необоснованно. Душат предпринимателей, так нельзя делать. Пересмотрите оплату аренды земли», — призвал он.