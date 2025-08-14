11:37
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Власть

Президент КР направил приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате

Президент направил приветственное обращение участникам VII Кыргызско-Российского экономического форума. Текст зачитал заместитель руководителя администрации главы государства Азамат Кадыралиев.

Садыр Жапаров отметил, что экономика КР рекордно растет по сравнению со странами СНГ и ЕАЭС. Ее рост в среднем увеличивается на 9 процентов с 2022 года.

Президент также подчеркнул важность технологической независимости, защиты цифровых данных и развития национальной IT-инфраструктуры.

Он остановился и на росте товарооборота с Россией. Уточняется, что он увеличился до $3,9 миллиарда. А экспорт кыргызстанских товаров — на 40 процентов. Российские инвестиции в республику составили $280 миллионов, а Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал почти 4 тысячи проектов на $900 миллионов.

По словам Садыра Жапарова, форум в Чолпон-Ате важен для укрепления деловых связей.

Напомним, на Иссык-Куле впервые проходит выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума.

Глава государства пожелал участникам конструктивного диалога и практических результатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339566/
просмотров: 356
Версия для печати
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
14 августа, четверг
11:32
Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан инициирует Минэкономики Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан ин...
11:26
В Баткене состоялось свадебное мероприятие сразу для 25 пар
11:21
Под подписку о невыезде отпустили пятерых жителей «Кок-Жара», перекрывших дорогу
11:19
В Узгене по подозрению в домогательствах задержан завотделом судмедэкспертизы
11:18
Контроль за качеством возведения 360 объектов ведет Минстрой