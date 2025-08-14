Президент КР направил приветствие участникам экономического форума в Чолпон-Ате

Президент направил приветственное обращение участникам VII Кыргызско-Российского экономического форума. Текст зачитал заместитель руководителя администрации главы государства Азамат Кадыралиев.

Садыр Жапаров отметил, что экономика КР рекордно растет по сравнению со странами СНГ и ЕАЭС. Ее рост в среднем увеличивается на 9 процентов с 2022 года.

Президент также подчеркнул важность технологической независимости, защиты цифровых данных и развития национальной IT-инфраструктуры.

Он остановился и на росте товарооборота с Россией. Уточняется, что он увеличился до $3,9 миллиарда. А экспорт кыргызстанских товаров — на 40 процентов. Российские инвестиции в республику составили $280 миллионов, а Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал почти 4 тысячи проектов на $900 миллионов.

По словам Садыра Жапарова, форум в Чолпон-Ате важен для укрепления деловых связей.

Напомним, на Иссык-Куле впервые проходит выездное мероприятие Петербургского международного экономического форума.

Глава государства пожелал участникам конструктивного диалога и практических результатов.