В Нарыне продолжается строительство центрального стадиона «Ала-Тоо». Работы ведет Министерство строительства.

Проект финансируется из республиканского бюджета, возведение началось в этом году. Стадион рассчитан на 4 тысячи 500 зрителей и разместится на площади 3,6 гектара.

Фото Минстроя. Стадион

Согласно плану, в двухэтажном административном здании будут предусмотрены кабинет врача, конференц-зал, раздевалки и комнаты отдыха для футболистов, помещения для допинг-контроля, а также кабинет тренера. Футбольное поле будет соответствовать международным стандартам. Также предусмотрены все условия для VIP-гостей и представителей СМИ.

Ход возведения находится под контролем департамента жилищно-гражданского строительства.