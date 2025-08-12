10:54
Экономика

В Кыргызстане изменятся коэффициенты для расчета зарплаты работников соцзащиты

Кабинет министров утвердил изменения в порядок оплаты труда работников системы социальной защиты населения. Изменения коснутся коэффициентов, которые используются для расчета заработной платы в этой сфере.

Решение принято в рамках реализации указа президента № 167 от 28 мая 2025 года, направленного на выравнивание и унификацию моделей оплаты труда бюджетников.

В нескольких пунктах приложения к постановлению от 30 марта 2022-го № 184 коэффициенты повышаются. Например, коэффициент 1,30 заменяется 1,40, 1,51 — 1,75, 1,79 — 1,80 и так далее.

Это означает, что зарплата работников соцзащиты вырастет за счет повышения базовых множителей, применяемых при расчете оплаты труда.

Нововведения вступают в силу с 1 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339246/
