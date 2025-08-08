12:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Экономика

Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза

За четыре года объем взаимной торговли товарами между Китаем и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза. Такие данные содержатся в материалах Евразийского банка развития.

Уточняется, что объем составил $66,2 миллиарда в 2024-м и вырос в 2,8 раза относительно 2020 года.

По данным ЕАБР, 60 процентов взаимного товарооборота приходится на импорт товаров государствами Центральной Азии из КНР.

Крупнейшие торговые партнеры Китая в регионе: Казахстан — $30,1 миллиарда (46 процентов от общего объема торговли), Узбекистан — $18 миллиардов (27 процентов), Туркменистан — $10,6 миллиарда (16 процентов).

«Значимость КНР как торгового партнера Центральной Азии стремительно растет. Ее доля в общем товарообороте стран региона выросла с 17,7 до 24,1 процента за 2020-2024 годы (+6,4 процентных пункта).

При этом для отдельных государств Центральной Азии значимость торговли с Китаем существенно варьируется. У Туркменистана наибольшая доля: 55 процентов торгового оборота приходится на КНР; Кыргызстан — около 35 процентов; Казахстан, Узбекистан и Таджикистан — в диапазоне 20-22 процентов», — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, рост взаимной торговли продолжится и будет поддерживаться значительным нереализованным торговым потенциалом, оцениваемым в $39,3 миллиарда, или 60 процентов от текущего товарооборота. Из них $32 миллиарда — это потенциальный экспорт Китая (автомобили, электроника, потребительские товары), $7,3 миллиарда — экспорт Центральной Азии (медная продукция, золото, уран).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338877/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане не зарегистрированы случаи заражения вирусом чикунгунья
В Китае объявили кампанию по дебюрократизации и запретили чиновникам отписки
В музее Лояна обнаружили «предка» Лабубу, продажи которой бьют все рекорды
В Китае робот по имени Xueba 01 поступил в театральную академию и будет учиться
В Китае назвали самые перспективные технологии искусственного интеллекта
Для туристических групп из КНР могут ввести безвизовый режим в Кыргызстан
В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тысяч человек
Садыр Жапаров встретился с главой комитета Всекитайского собрания
На 12,8 процента увеличилась внешняя торговля Кыргызстана и Узбекистана
Кыргызстан стал лидером в ЕАЭС по объему строительных работ
Популярные новости
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на&nbsp;руках у&nbsp;кыргызстанцев Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Более 10&nbsp;тысяч отелей подали в&nbsp;суд на&nbsp;Booking com, требуя компенсации за&nbsp;20&nbsp;лет Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
В&nbsp;Кыргызстане введут временный запрет на&nbsp;вывоз известняка-ракушечника В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Бизнес
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
8 августа, пятница
12:21
Большинство иностранных студентов, обучающихся в КР, из Индии и Пакистана Большинство иностранных студентов, обучающихся в КР, из...
12:15
Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза
12:13
Некоторые районы Бишкека останутся без газа с 11 по 13 августа
12:07
В Кыргызстане чаще квалификацию повышают учителя школ, чем преподаватели вузов
12:00
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?