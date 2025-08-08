Объем взаимной торговли между КНР и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза

За четыре года объем взаимной торговли товарами между Китаем и странами Центральной Азии вырос в 2,8 раза. Такие данные содержатся в материалах Евразийского банка развития.

Уточняется, что объем составил $66,2 миллиарда в 2024-м и вырос в 2,8 раза относительно 2020 года.

По данным ЕАБР, 60 процентов взаимного товарооборота приходится на импорт товаров государствами Центральной Азии из КНР.

Крупнейшие торговые партнеры Китая в регионе: Казахстан — $30,1 миллиарда (46 процентов от общего объема торговли), Узбекистан — $18 миллиардов (27 процентов), Туркменистан — $10,6 миллиарда (16 процентов).

«Значимость КНР как торгового партнера Центральной Азии стремительно растет. Ее доля в общем товарообороте стран региона выросла с 17,7 до 24,1 процента за 2020-2024 годы (+6,4 процентных пункта).

При этом для отдельных государств Центральной Азии значимость торговли с Китаем существенно варьируется. У Туркменистана наибольшая доля: 55 процентов торгового оборота приходится на КНР; Кыргызстан — около 35 процентов; Казахстан, Узбекистан и Таджикистан — в диапазоне 20-22 процентов», — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, рост взаимной торговли продолжится и будет поддерживаться значительным нереализованным торговым потенциалом, оцениваемым в $39,3 миллиарда, или 60 процентов от текущего товарооборота. Из них $32 миллиарда — это потенциальный экспорт Китая (автомобили, электроника, потребительские товары), $7,3 миллиарда — экспорт Центральной Азии (медная продукция, золото, уран).