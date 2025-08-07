08:31
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Экономика

Объем прямых инвестиций в Кыргызстан утроили страны ЕАЭС

За последние четыре года объем прямых инвестиций в Кыргызстан утроили страны ЕАЭС. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

По ее сведениям, если в 2021-м объем таких вливаний в экономику КР составлял $89 миллионов, то по итогам прошлого года он достиг $263,6 миллиона.

За указанный период объем инвестиций увеличился почти в три раза:

  • 2021 — $89 миллионов;
  • 2022 — $173,2 миллиона;
  • 2023 — $183,9 миллиона;
  • 2024 — $263,6 миллиона.

Большая часть инвестиций традиционно приходится на Россию. В 2024-м объем российских вложений составил почти $162 миллиона.

Ранее также сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций из Казахстана в экономику Кыргызстана достиг исторического максимума, составив $113,5 миллиона в прошлом году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338746/
просмотров: 93
