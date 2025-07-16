Нацбанк временно снял ограничения на вывоз неветхих наличных долларов

Национальный банк снял ограничения на вывоз неветхих наличных долларов США коммерческими банками. Соответствующее постановление принято правлением НБ КР.
Уточняется, что приостановка постановления от 11 марта 2022 года в части, касающейся ограничений на вывоз неветхих долларов США коммерческими банками, носит временный характер. Новые условия действуют до 1 октября 2025 года.
Коммерческие банки обязаны:
- строго соблюдать нормы законодательства КР в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов для минимизации рисков, связанных с международными санкциями;
- в течение двух рабочих дней после каждой операции предоставлять в Нацбанк отчет о вывозе валюты.