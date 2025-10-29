Доллар стабилен, другие валюты продолжают расти. Курс на 29 октября

Официальные курсы евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня продолжают расти. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,67 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,9099 сома (рост на 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,21 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1011 сома (рост на 0,86 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,091 сома, продажа — 1,116 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1632 сома (рост на 0,43 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1459 сома, продажа — 0,1697 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,3165 сома (рост на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,75 сома.