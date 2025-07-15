Кыргызстан и СУАР КНР обозначили приоритеты экономического сотрудничества

Состоялась встреча заместителя министра экономики КР Санжара Болотова с заместителем секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Хэ Чжун Ю. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Стороны обсудили ключевые векторы двустороннего взаимодействия, определив четыре приоритетных направления сотрудничества: сельское хозяйство, зеленая энергетика, торговля и туризм.

Санжар Болотов подчеркнул заинтересованность Кыргызской Республики в расширении экономических связей с СУАР. Он отметил высокий экспортный, туристический и промышленный потенциал страны, а также устойчивый рост строительного сектора.

По итогам переговоров стороны выразили готовность активизировать диалог и приступить к реализации конкретных совместных инициатив, направленных на укрепление практического взаимодействия.