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Экономика

Кыргызстан и СУАР КНР обозначили приоритеты экономического сотрудничества

Состоялась встреча заместителя министра экономики КР Санжара Болотова с заместителем секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Хэ Чжун Ю. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Стороны обсудили ключевые векторы двустороннего взаимодействия, определив четыре приоритетных направления сотрудничества: сельское хозяйство, зеленая энергетика, торговля и туризм.

Санжар Болотов подчеркнул заинтересованность Кыргызской Республики в расширении экономических связей с СУАР. Он отметил высокий экспортный, туристический и промышленный потенциал страны, а также устойчивый рост строительного сектора.

По итогам переговоров стороны выразили готовность активизировать диалог и приступить к реализации конкретных совместных инициатив, направленных на укрепление практического взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336324/
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