Кыргызстан и Великобритания укрепляют сотрудничество

Адылбек Касымалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызстане Николаса Боулера. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы развития торгово-экономических отношений, инвестиционного взаимодействия и реализации совместных проектов.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, и поддержке инициатив, направленных на устойчивое развитие.