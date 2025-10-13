Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве

Азербайджан, Россия, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве. Об этом сообщает агентство АПА.

Фото АПА

Уточняется, что в Баку на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана обсуждался вопрос об уменьшении препятствий вдоль транспортного коридора Север — Юг.

Эта инициатива поможет избавиться от очередей на границе, которые возникают из-за установленного суточного лимита на пропуск, отметила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

По ее словам, проблему можно решить введением системы очередей. Также поступило предложение о создании рабочей группы по техническому сотрудничеству для обмена электронными данными о товарах и транспортных средствах на таможнях.

Проект меморандума о таможенном сотрудничестве между четырьмя странами уже направлен сторонам.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что поддерживает принципы добрососедства, взаимопонимания и партнерства как с Россией, так и Ираном.

«Хочу особо подчеркнуть важность дальнейшего развития и укрепления межгосударственных отношений на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал он.

От России на встрече присутствовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.