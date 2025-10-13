19:46
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Экономика

Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве

Азербайджан, Россия, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве. Об этом сообщает агентство АПА.

АПА
Фото АПА

Уточняется, что в Баку на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана обсуждался вопрос об уменьшении препятствий вдоль транспортного коридора Север — Юг.

Эта инициатива поможет избавиться от очередей на границе, которые возникают из-за установленного суточного лимита на пропуск, отметила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

По ее словам, проблему можно решить введением системы очередей. Также поступило предложение о создании рабочей группы по техническому сотрудничеству для обмена электронными данными о товарах и транспортных средствах на таможнях.

Проект меморандума о таможенном сотрудничестве между четырьмя странами уже направлен сторонам.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что поддерживает принципы добрососедства, взаимопонимания и партнерства как с Россией, так и Ираном. 

«Хочу особо подчеркнуть важность дальнейшего развития и укрепления межгосударственных отношений на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал он. 

От России на встрече присутствовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347011/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Тегеран снова прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы
Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Таможенная служба собрала в бюджет 102,1 миллиарда сомов
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
Ввоз запрещенных рыболовных сетей пресекли таможенники в Ошской области
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Арче начали строить первый в&nbsp;Кыргызстане &laquo;Родельбан&raquo; В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан»
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Европейский союз выделит $1&nbsp;миллиард на&nbsp;строительство &laquo;Камбар-Аты-1&raquo; Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в&nbsp;клиентском договоре Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
19:28
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум: $4 тысячи 100 за унцию Биржевая цена на золото обновила исторический максимум:...
19:07
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
19:02
Садыр Жапаров принял посла Пакистана в Кыргызстане Алтамаш Вазир Хана
18:30
13 октября: где в регионах отключат свет
17:51
В Бишкеке демонтируют объекты, использующиеся не по назначению