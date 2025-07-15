Объем экспорта Кыргызстана упал почти на 30 процентов, импорт также снижается

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — мае 2025 года составил $5 миллиардов 771,6 миллиона и по сравнению январем — маем 2024 года уменьшился на 14,4 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 27,2 процента — $835,3 миллиона, так и импортных на 11,7 процента — $4 миллиарда 936,3 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 85,5 процента от всего товарооборота страны.

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По его данным, объем взаимной торговли с государствами ЕАЭС в январе — мае 2025 года составил $1 миллиард 856,7 миллиона. По сравнению с январем — апрелем 2024 года он также снизился на 7,4 процента.

Как отмечается, Кыргызстан в торговле со странами ЕАЭС сильно потерял объемы экспорта — $359,5 миллиона — на 29,8 процента. Импорт — $1 миллиард 497,2 миллиона — вырос на 0,3 процента. Интересно, что по итогам января — мая 2025 года тенденции были положительными.