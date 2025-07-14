Российский рубль и юань подорожали к сому. Курс валют на 14 июля

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,1635 сома (снижение на 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,39 сома, продажа — 102,28 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1263 сома (рост на 0,49 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,127 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1681 сома (снижение на 0,36 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1476 сома, продажа — 0,1771 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1938 сома (рост на 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,3 сома.