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Экономика

Российский рубль и юань подорожали к сому. Курс валют на 14 июля

Фото из интернета. Российский рубль продолжает укреплять свои позиции по отношению к сому

Официальные курсы российского рубля и китайского юаня выросли, евро и казахстанского тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1635 сома (снижение на 0,38 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,39 сома, продажа — 102,28 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1263 сома (рост на 0,49 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,1 сома, продажа — 1,127 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1681 сома (снижение на 0,36 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1476 сома, продажа — 0,1771 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1938 сома (рост на 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,3 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336075/
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