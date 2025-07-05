Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов

Министерство экономики и коммерции предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах мониторинга и оценки эффективности отраслевых нормативных правовых актов в 2024 году.

Отмечается, что соответствующее постановление правительства будет пересмотрено. Разработаны поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

Напомним, действующий реестр содержит разрешительные документы, такие как: