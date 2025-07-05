Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов

Министерство экономики и коммерции предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах мониторинга и оценки эффективности отраслевых нормативных правовых актов в 2024 году.
Отмечается, что соответствующее постановление правительства будет пересмотрено. Разработаны поправки в Закон «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».
Напомним, действующий реестр содержит разрешительные документы, такие как:
- санитарно-эпидемиологическое заключение;
- ветеринарное свидетельство/сертификат;
- свидетельство о госрегистрации пестицидов;
- акт карантинного фитосанитарного контроля;
- разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира;
- разрешение на строительство;
- разрешение на перевозку опасных грузов, разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы;
- сертификат летной годности воздушного судна и десятки других разрешений и свидетельств из различных сфер деятельности.