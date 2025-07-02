Госфиннадзор отозвал лицензии у компаний, работающих в сфере виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком отозвала лицензии у десяти компаний, предоставлявших услуги по обмену виртуальных активов. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что основанием для такого решения стало нарушение ими законодательства в сфере оборота виртуальных активов, выявленное в ходе мониторинга деятельности.
Лицензии отозваны у следующих ОсОО:
- «Зэткэш»;
- «БИТКЕШ»;
- «Крипто Коин Маркет»;
- «Блокс Кей Джи»;
- «Тулпар Интернейшнл»;
- «Брок-Мастер»;
- «Траумер»;
- «Кей Джи Диджитал Хаб»;
- «Кэшбэк»;
- «Битбанк».
В Госфиннадзоре напомнили, что поставщик услуг обязан строго соблюдать законодательство, своевременно предоставлять отчетность и достоверную информацию о проводимых операциях.