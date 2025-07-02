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Экономика

Госфиннадзор отозвал лицензии у компаний, работающих в сфере виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком отозвала лицензии у десяти компаний, предоставлявших услуги по обмену виртуальных активов. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что основанием для такого решения стало нарушение ими законодательства в сфере оборота виртуальных активов, выявленное в ходе мониторинга деятельности.

Лицензии отозваны у следующих ОсОО:

  •   «Зэткэш»;
  •   «БИТКЕШ»;
  •   «Крипто Коин Маркет»;
  •   «Блокс Кей Джи»;
  •   «Тулпар Интернейшнл»;
  •   «Брок-Мастер»;
  •   «Траумер»;
  •   «Кей Джи Диджитал Хаб»;
  •   «Кэшбэк»;
  •  «Битбанк».

В Госфиннадзоре напомнили, что поставщик услуг обязан строго соблюдать законодательство, своевременно предоставлять отчетность и достоверную информацию о проводимых операциях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334888/
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