Госфиннадзор отозвал лицензии у компаний, работающих в сфере виртуальных активов

Служба регулирования и надзора за финансовым рынком отозвала лицензии у десяти компаний, предоставлявших услуги по обмену виртуальных активов. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что основанием для такого решения стало нарушение ими законодательства в сфере оборота виртуальных активов, выявленное в ходе мониторинга деятельности.

Лицензии отозваны у следующих ОсОО:

«Зэткэш»;

«БИТКЕШ»;

«Крипто Коин Маркет»;

«Блокс Кей Джи»;

«Тулпар Интернейшнл»;

«Брок-Мастер»;

«Траумер»;

«Кей Джи Диджитал Хаб»;

«Кэшбэк»;

«Битбанк».

В Госфиннадзоре напомнили, что поставщик услуг обязан строго соблюдать законодательство, своевременно предоставлять отчетность и достоверную информацию о проводимых операциях.