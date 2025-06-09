Кыргызстан наращивает экспорт животноводческой продукции

За пять месяцев 2025-го экспорт животноводческой продукции из Кыргызской Республики демонстрирует уверенный рост. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, общий объем поставок молочной продукции составил 16 тысяч 462 тонны, что на 3 тысячи 623 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

• сыры — увеличение на 242 тонны;

• сливочное масло — на 684 тонны;

• сухое молоко — на 294 тонны;

• куриные яйца — рост экспорта на 12,7 миллиона штук, что является рекордным показателем последних лет;

• прочие виды животноводческой продукции — прирост составил 14 тысяч 764 тонны.



Стабильную положительную динамику также демонстрируют:

• корма для рыб — прирост 452 тонны;

• шкуры КРС — 381 тонна;

• куриные субпродукты — 240 тонн;

• говяжьи субпродукты — 215 тонн;

• мед — 40 тонн.



Ожидается дальнейшее увеличение экспорта по таким направлениям, как мороженое, национальные напитки, пастеризованное молоко, сыры и колбасные изделия.



Рост экспортных показателей свидетельствует о высоком качестве продукции, об устойчивом спросе на международных рынках и эффективности государственной поддержки агропромышленного сектора.