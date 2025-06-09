10:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Кыргызстан наращивает экспорт животноводческой продукции

За пять месяцев 2025-го экспорт животноводческой продукции из Кыргызской Республики демонстрирует уверенный рост. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, общий объем поставок молочной продукции составил 16 тысяч 462 тонны, что на 3 тысячи 623 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

• сыры — увеличение на 242 тонны;
• сливочное масло — на 684 тонны;
• сухое молоко — на 294 тонны;
• куриные яйца — рост экспорта на 12,7 миллиона штук, что является рекордным показателем последних лет;
• прочие виды животноводческой продукции — прирост составил 14 тысяч 764 тонны.

Стабильную положительную динамику также демонстрируют:

• корма для рыб — прирост 452 тонны;
• шкуры КРС — 381 тонна;
• куриные субпродукты — 240 тонн;
• говяжьи субпродукты — 215 тонн;
• мед — 40 тонн.

Ожидается дальнейшее увеличение экспорта по таким направлениям, как мороженое, национальные напитки, пастеризованное молоко, сыры и колбасные изделия.

Рост экспортных показателей свидетельствует о высоком качестве продукции, об устойчивом спросе на международных рынках и эффективности государственной поддержки агропромышленного сектора.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331916/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Кадровый голод vs достойная зарплата. Когда и хочется, и колется
В Минсельхозе посчитали, какую прибыль можно получить от выращивания риса в КР
На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов
В Ошской области задержаны трое граждан Китая за незаконный вылов рыбы
В Панфиловском районе выявлен факт незаконного захвата земельного участка
Кыргызстан и Беларусь намерены расширять экспорт сельхозпродукции
Фермерам передано в лизинг 660 единиц сельскохозяйственной техники
Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных
Кыргызстан хочет наладить экспорт продукции на рынки Афганистана
Кыргызстандан чет өлкөлөргө тоңдурулган жемиштердин экспорту 40 эсеге өстү
Популярные новости
Состоялась первая доставка по&nbsp;коридору Узбекистан&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНР&nbsp;&mdash; Монголия Состоялась первая доставка по коридору Узбекистан — Кыргызстан — КНР — Монголия
В&nbsp;село Тору-Айгыр на&nbsp;Иссык-Куле проводят чистую питьевую воду В село Тору-Айгыр на Иссык-Куле проводят чистую питьевую воду
Forbes определил самую богатую женщину США, и&nbsp;это не&nbsp;Ким Кардашьян Forbes определил самую богатую женщину США, и это не Ким Кардашьян
В&nbsp;Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали &laquo;Мурас Банк&raquo; В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
9 июня, понедельник
10:08
Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча...
10:00
Кадровый голод vs достойная зарплата. Когда и хочется, и колется
09:44
Новый президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз
09:24
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме российского рубля. Курс на 9 июня
09:17
Кыргызстан наращивает экспорт животноводческой продукции