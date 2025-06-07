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Экономика

Темпы роста ВВП Кыргызстана в 2025 году составили 11,7 процента

Темпы роста ВВП Кыргызстана в 2025 году составили 11,7 процента. Такие данные озвучены в тексте председателя кабмина Адылбека Касымалиева, в котором он поздравляет работников финансово-экономической системы с профессиональным праздником.

Он отмечает, что труд финансистов — это основа устойчивости и развития национальной экономики.

«Вы разрабатываете и реализуете решения, от которых напрямую зависят стабильность государственного бюджета, инвестиционный климат, развитие предпринимательства и повышение качества жизни граждан.

Несмотря на турбулентное состояние мировой экономики, экономика Кыргызстана демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024-го ВВП вырос на 9 процентов, экспорт увеличился на 13 процентов, а объем прямых иностранных инвестиций превысил $872,6 миллиона.

В последние три года консолидированный бюджет страны вырос до 688,5 миллиарда сомов.

На сегодня темпы роста ВВП республики по результатам четырех месяцев 2025 года составили 11,7 процента. Активно внедряются цифровые технологии в налоговом и таможенном администрировании, повышаются прозрачность и эффективность фискальной политики», — добавил Адылбек Касымалиев.

Он подчеркнул, что существенных успехов достигла промышленность: рост объема промышленного производства составил 5,6 процента, открываются новые перерабатывающие предприятия, создаются индустриальные парки, модернизируется производственная база. Эти меры способствуют формированию современной, конкурентоспособной промышленной политики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331824/
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