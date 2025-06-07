В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл». Соответствующее постановление кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что в соответствии с документом госпредприятие образовано для управления государственным имуществом, расположенным в Иссык-Кульской области.

Полномочному представительству президента в регионе поручено зарегистрировать компанию в органах юстиции, а наблюдательному совету Фонда развития Иссык-Кульской области рассмотреть вопрос о выделении компании уставного капитала размером 5 миллионов сомов.



