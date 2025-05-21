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Экономика

Объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Венгрией увеличился в два раза

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 21 мая в рамках рабочего визита в Венгрию провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки между Кыргызстаном и Венгрией, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что устойчивое экономическое и политическое сотрудничество между двумя странами невозможно без прочной союзнической и дружественной основы.

Он отметил, что с интересом следит за положительными преобразованиями и достигнутыми успехами Кыргызстана в последние годы, и поздравил главу государства с впечатляющими результатами.

С удовлетворением Виктор Орбан подчеркнул эффективную работу Кыргызско-Венгерского фонда развития, отметив важность направления его ресурсов на стратегические проекты, которые станут основой для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия.

Премьер-министр особо констатировал, что, несмотря на сложное географическое положение, Кыргызстан демонстрирует уверенное развитие и укрепляет свои экономические позиции.

Он заверил президента Садыра Жапарова, что Венгрия открыта к рассмотрению перспективных проектов и готова привлекать инвестиции в ключевые секторы экономики Кыргызстана.

В свою очередь президент Садыр Жапаров отметил активное развитие межправительственных связей, а также укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Он подчеркнул, что за последние пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в два раза. Глава государства также выразил особую признательность венгерской стороне за решение увеличить уставной капитал Кыргызско-Венгерского фонда развития до $50 миллионов. Это решение открывает новые перспективы для реализации совместных инициатив и проектов.

Садыр Жапаров обозначил важность участия Венгрии в инфраструктурных проектах, направленных на развитие транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией, и проявил интерес к венгерскому опыту в логистике и новых технологиях.

Президент выразил готовность оказывать полную поддержку инициативам венгерских инвесторов, обеспечивать им защиту и содействие в реализации проектов.

В завершение встречи стороны договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего конструктивного сотрудничества, укрепления стратегического партнерства и братских отношений между Кыргызстаном и Венгрией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329885/
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