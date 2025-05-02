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Экономика

В ГИК подвели итоги работы за 2024 год и переизбрали совет директоров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Государственная ипотечная компания» (ГИК) подвело итоги работы и утверидло новый состав совета директоров. Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.

По данным КФБ, акционеры утвердили отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности компании за 2024 год, признав работу ГИК удовлетворительной. Также утверждены отчет об исполнении бюджета и показатели эффективности, годовой баланс и отчет о прибыли и убытках ГИК за прошедший год.

В связи с истечением полномочий прекращены полномочия членов совета директоров — Гульмиры Шакировой, Абдукарима Эшиева и Самсаалы Четимбаева. Все трое переизбраны в новый состав руководства компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328098/
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