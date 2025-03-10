Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 44 процента

Объем новых кредитов, выданных коммерческими банками Кыргызстана, вырос на 44 процента в январе 2025 года. Об этом сообщает Евразийский банк развития.

По его данным, почти три четверти роста показателя объясняется увеличением потребительского кредитования. Вместе с тем снизился объем выдаваемых займов в сектора промышленности (-72,3 процента), торговли (-5 процентов), социальных услуг (-39,8 процента) и строительства (-21,9 процента).

В ЕАБР отметили, что годом ранее в этих секторах фиксировался высокий рост кредитования — в 5,2 раза, 1,6 раза, 4,7 раза и 2,4 раза соответственно.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы кредитование предприятий, занятых в производстве товаров и услуг, начнет восстанавливаться по мере выхода из расчетов высоких базовых значений прошлого года. При этом потребительское кредитование продолжит стимулировать внутренний спрос. По нашим оценкам, экономика Кыргызской Республики вырастет на 8,7 процента в 2025-м», — говорится в сообщении.

Ранее ЕАБР сообщал, что в КР в прошлом году объем новых кредитов, выданных банками, вырос на 39,9 процента.