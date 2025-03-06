Кыргызстан и Вьетнам нацелены на вывод двусторонних отношений на новый уровень

Глава кабмина Адылбек Касымалиев в рамках официального визита во Вьетнам провел ряд встреч с высшим руководством страны, обсудив вопросы укрепления двусторонних отношений и вывода их на новый уровень. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Встречи прошли с председателем национального собрания Вьетнама Чаном Тханем Маном, президентом страны Лыонгом Кыонгом и генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии То Ламом.

«Кыргызстан готов вывести двусторонние отношения с Вьетнамом на новый уровень. Мы с уважением относимся к достижениям вьетнамского народа и ценим роль страны на международной арене», — заявил глава кабмина Кыргызстана на встрече с председателем Национального собрания Чаном Тханем Маном.

Особое внимание уделено развитию межпарламентского сотрудничества, которое, по мнению Касымалиева, является ключевым направлением двусторонних связей. Он также отметил активную работу парламентской группы дружбы «Кыргызстан — Вьетнам» в Жогорку Кенеше.

Чан Тхань Ман в свою очередь выразил готовность Вьетнама к дальнейшему укреплению связей, подчеркнув значимость парламентского взаимодействия, и поздравив Кыргызстан с успехами в социально-экономическом развитии. Он также выразил благодарность кыргызскому народу за поддержку Вьетнама в борьбе за независимость в советский период.

Фото кабмина КР. С председателем национального собрания Вьетнама Чаном Тханем Маном

На встречах обсуждались перспективы сотрудничества в международных организациях. Касымалиев предложил Вьетнаму совместно продвигать «горную повестку» на глобальном уровне. Также озвучена просьба поддержать кандидатуру Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

В ходе встречи с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом Адылбек Касымалиев передал приглашение Садыра Жапарова посетить Кыргызстан с официальным визитом. Стороны подчеркнули необходимость активизации политических контактов и межправительственных консультаций для укрепления сотрудничества. Президент Вьетнама отметил, что данный визит откроет «новую страницу» в двусторонних отношениях. Особое внимание было уделено торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и инвестиционному сотрудничеству.

Фото кабмина КР. С президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом

На встрече с генеральным секретарем ЦК коммунистической партии Вьетнама То Ламом Касымалиев отметил, что Кыргызстан заинтересован в развитии межпарламентских связей и обмене законодательным опытом.

Фото кабмина КР. С генеральным секретарем ЦК коммунистической партии Вьетнама То Ламом

То Лам подтвердил готовность Вьетнама к углублению сотрудничества и выразил уверенность в позитивном влиянии взаимодействия на высшем уровне.