12:11
USD 8.75
EUR 90.70
RUB 0.92
Экономика

Фонды развития. Министр экономики рассказал, что они делают в Кыргызстане

Министр экономики Данияр Амангельдиев на брифинге подвел итоги деятельности фондов развития, действующих в Кыргызстане. Он подчеркнул их высокую эффективность, значительный вклад в экономику и планы по дальнейшему расширению инвестиционной активности.

По словам министра, все фонды развития демонстрируют высокую возвратность финансовых ресурсов. Проблемные кредитные портфели есть, но их объем незначителен и находится в пределах нормы обслуживания.

  • Кыргызско-Венгерский фонд. Практически полностью использовал первоначальный уставной капитал ($15 миллионов). В ходе недавней встречи главы кабмина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтверждено увеличение уставного капитала фонда до $50 миллионов. Ожидается поступление дополнительных $35 миллионов в 2025 году.

  • Азербайджанский фонд. В начале января состоялось заседание его рабочей группы, на котором утверждено шесть проектов для реализации в Кыргызстане.

  • Узбекско-Кыргызский фонд. Активно поддерживает кооперационные и совместные проекты. Профинансировал ряд проектов в текстильной промышленности, машиностроении, поставке автобусов и специальной коммунальной техники.

  • Российско-Кыргызский фонд развития. По словам министра, является флагманом среди фондов развития. Имеет значительный и активный инвестиционный портфель.

«Все фонды очень активно ведут свою деятельность, возвратность по финансовым ресурсам высокая», — резюмировал министр Данияр Амангельдиев.

Он подчеркнул значительный вклад фондов в экономику страны, выражающийся в поддержке приоритетных отраслей, создании рабочих мест и стимулировании экономического роста.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319792/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
В городах республиканского значения создадут фонды развития — кабмин
Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
В Чуйской области построят малую ГЭС «Шамшы»
«Альянс Гидро» и РКФР построят ГЭС «Джеруй» в Таласской области
В Кыргызстане одобрили финансирование трех энергопроектов на $80 миллионов
Здание администрации президента отдали Минэкономики и МИД Кыргызстана
Кыргызстан закупит технику на 300 миллионов юаней для поддержки сельхозсферы
РКФР финансирует проект увеличения объема производства полимерной продукции
В Кыргызстане запущен первый коммерческий центр обработки данных
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;10&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 10 февраля
Сом подорожал к&nbsp;евро, российскому рублю и&nbsp;юаню. Курсы валюты на&nbsp;11&nbsp;февраля Сом подорожал к евро, российскому рублю и юаню. Курсы валюты на 11 февраля
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у&nbsp;кого есть предложения по&nbsp;налогам Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
Российский рубль, тенге и&nbsp;юань подорожали. Курсы валюты на&nbsp;12&nbsp;февраля Российский рубль, тенге и юань подорожали. Курсы валюты на 12 февраля
Бизнес
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
13 февраля, четверг
12:01
В Жогорку Кенеше снова скандал. Поругались из-за дачников В Жогорку Кенеше снова скандал. Поругались из-за дачник...
12:00
Услуги, производство и налоги. Экономические итоги января 2025 года
11:50
Поправки в Земельный кодекс. Депутат просит вернуть законопроект на доработку
11:50
Европа тоже хочет участвовать в переговорах США и России по ситуации в Украине
11:41
В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия