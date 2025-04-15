18:35
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан и ведущая промышленная провинция Китая укрепляют партнерство

Заместитель министра экономики Назарбек Малаев провел встречу с заместителем секретаря Парткома провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики Чжаном Аньшунем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основной темой встречи, направленной на укрепление двусторонних экономических связей, стало обсуждение перспектив сотрудничества между Кыргызстаном и провинцией Хэйлунцзян, которая занимает ключевые позиции в промышленности и сельском хозяйстве КНР.

В ходе встречи Назарбек Малаев отметил успешную динамику развития торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Китаем и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества непосредственно с провинцией Хэйлунцзян. Стороны также обсудили вопрос участия Кыргызстана в 34-й Международной Харбинской торгово-экономической выставке, запланированной на май 2025 года.

Чжан Аньшун официально пригласил кыргызскую сторону принять участие в выставке, подчеркнув ее значимость как платформы для установления и расширения деловых контактов. По итогам встречи обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и отметили активность взаимных визитов и мероприятий, проводимых на межгосударственном уровне.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326053/
просмотров: 5941
Версия для печати
Материалы по теме
Определен национальный оператор морского регистра в Кыргызстане
Минэкономики предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства
Фонды развития. Что они делают в Кыргызстане, рассказали в кабмине
Получают некачественный товар. Депутат пожаловалась на работу маркетплейсов
Депутат Эрулан Кокулов покинул заседание комитета ЖК, разозлившись на коллег
Здание администрации президента отдали Минэкономики и МИД Кыргызстана
Кыргызстан закупит технику на 300 миллионов юаней для поддержки сельхозсферы
Контрабанду в Кыргызстане покрывают госорганы — депутат
В Кыргызстан прибыли строители Обводного Чуйского канала — 2
ИБР готов усилить стратегическое сотрудничество с Кыргызстаном
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:34
Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении Акылбека Жамангулова Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении А...
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона