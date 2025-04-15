Кыргызстан и ведущая промышленная провинция Китая укрепляют партнерство

Заместитель министра экономики Назарбек Малаев провел встречу с заместителем секретаря Парткома провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики Чжаном Аньшунем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основной темой встречи, направленной на укрепление двусторонних экономических связей, стало обсуждение перспектив сотрудничества между Кыргызстаном и провинцией Хэйлунцзян, которая занимает ключевые позиции в промышленности и сельском хозяйстве КНР.

В ходе встречи Назарбек Малаев отметил успешную динамику развития торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Китаем и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества непосредственно с провинцией Хэйлунцзян. Стороны также обсудили вопрос участия Кыргызстана в 34-й Международной Харбинской торгово-экономической выставке, запланированной на май 2025 года.





Чжан Аньшун официально пригласил кыргызскую сторону принять участие в выставке, подчеркнув ее значимость как платформы для установления и расширения деловых контактов. По итогам встречи обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве и отметили активность взаимных визитов и мероприятий, проводимых на межгосударственном уровне.