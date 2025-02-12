Налоговая служба Кыргызстана запустила онлайн-сверку по страховым взносам

Государственная налоговая служба объявила о запуске нового онлайн-сервиса, который упрощает процедуру сверки взаимных расчетов по страховым взносам. Теперь налогоплательщики могут составить акт сверки онлайн, не выходя из дома или офиса, через «кабинет налогоплательщика» на сайте. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Новый сервис призван повысить прозрачность и эффективность взаимодействия между налогоплательщиками и ГНС. Ранее аналогичный сервис был успешно внедрен для сверки взаимных расчетов по налогам.
Как работает новый сервис?
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Акт сверки можно составить в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету, через «кабинет налогоплательщика».
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Документ формируется автоматически на основе данных налогового органа и налогоплательщика на указанную дату.
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Сервис позволяет редактировать данные акта перед отправкой, формировать акт сверки по отдельным районам ведения деятельности, а также выбирать любую дату для его составления в пределах выбранного года.
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После отправки запроса инспектор ГНС проверяет информацию и присваивает документу статус «Подтвержден» или «Отклонен», в зависимости от корректности сведений.
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В акте сверки содержится исчерпывающая информация о начисленных и поступивших в бюджет Социального фонда суммах страховых взносов, процентах, пенях, а также о возвратах и зачетах.