Налоговая служба Кыргызстана запустила онлайн-сверку по страховым взносам

Государственная налоговая служба объявила о запуске нового онлайн-сервиса, который упрощает процедуру сверки взаимных расчетов по страховым взносам. Теперь налогоплательщики могут составить акт сверки онлайн, не выходя из дома или офиса, через «кабинет налогоплательщика» на сайте. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Новый сервис призван повысить прозрачность и эффективность взаимодействия между налогоплательщиками и ГНС. Ранее аналогичный сервис был успешно внедрен для сверки взаимных расчетов по налогам.

Как работает новый сервис?