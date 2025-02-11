В рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае состоялся форум «Формирующееся глобальное влияние», где выступил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Он обозначил ключевые направления развития страны, ориентированные на гидроэнергетику, транзитные возможности и цифровизацию государственного управления, сообщила пресс-служба кабмина.

По словам Адылбека Касымалиева, Кыргызстан, не имея выхода к морю, рассматривает развитие гидроэнергетического потенциала как один из приоритетов. Общий потенциал республики оценивается более чем в 140 миллиардов киловатт в год. Важным национальным проектом является Камбаратинская ГЭС-1, которая обеспечит выработку 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно.

Глава кабмина подчеркнул, что мир переживает эпоху фундаментальных изменений, когда традиционные факторы влияния, такие как территория, ресурсы и военная мощь, уступают место технологиям, экономическим сетям, информационным потокам и стандартам мышления.

«Современные лидеры влияния — это не те, кто владеет самыми большими территориями и ресурсами, а те, кто создает международные стандарты, управляет цифровыми платформами и задает глобальные тренды», — заметил он, приводя в пример Сингапур, Эстонию и ОАЭ.

Адылбек Касымалиев отметил возрастающую роль глобальных технологических платформ и экосистем, таких как Google, Amazon, Apple и TikTok, которые формируют инфраструктуру цифровой экономики и влияют на общественное мнение во всем мире.

В этом контексте Кыргызстан, по его словам, делает ставку на три ключевых направления:

Гидроэнергетика. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 позволит не только покрыть внутренний спрос на электроэнергию, но и экспортировать излишки в страны региона.

Транзит. Проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан станет важным стратегическим мостом, связывающим Восток и Запад, и укрепит позиции региона как международного транспортно-транзитного хаба.

Цифровизация. Цифровая трансформация государственного управления, использование искусственного интеллекта и больших данных призваны упростить жизнь граждан и бизнеса, а также повысить эффективность принятия решений.

«В XXI веке глобальное влияние становится доступным не только государствам, а каждому индивиду, кто способен предложить идею, способную изменить реальность», — добавил председатель кабинета министров.

Он выразил готовность КР перенимать опыт международных партнеров в области цифрового развития.