Нарынскую область в прошлом году посетили туристы из 64 стран

В 2024 году Нарынскую область посетили более 141 тысячи туристов. Из них 113 тысяч — внутренние путешественники, а 28 тысяч прибыли из-за рубежа. Об этом сообщила пресс-секретарь полпреда президента в регионе Айнура Дүйшөк кызы.

Среди иностранных гостей больше всего туристов приехало из Германии (3,4 тысячи), Франции (3,2 тысячи), России (2,8 тысячи), Китая (2,5 тысячи) и США (2 тысячи). Также в десятку стран-лидеров вошли Швейцария, Италия, Испания, Казахстан и Польша.

В области зарегистрировано 308 туристических объектов, из которых 182 активно работают. В туристических зонах Нарынского и Кочкорского районов открылись новые глэмпинги «Теңир-Тоо» и «Сон-Көл», предлагающие отдых на природе.

За год туризм принес в бюджет региона 127 миллионов сомов.

На развитие отрасли направлено около 20 миллионов сомов из фонда «Теңир-Тоо». Средства вложены в строительство гостиницы «Кербен» в Нарыне, развитие кемпинга «Али-Нур» на озере Сон-Көл в Ак-Талинском районе и создание туристической зоны «Тешик» в Нарынском районе.

Для продвижения региона разработан пятилетний стратегический план, запущены онлайн-платформа visitnaryn.com и мобильное приложение. Завершается строительство туристических сервисных центров в Кочкорском районе и Нарыне.

Кроме того, реализован проект GoBus, направленный на повышение качества транспортного обслуживания путешественников.