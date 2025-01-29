В Кыргызстане планируется строительство завода по производству трансформаторов

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев совершил рабочий визит в Казахстан. Он провел встречу с основателем крупнейшей в Центральной Азии группы компаний по производству трансформаторов Alageum Electric Сайдуллой Кожабаевым.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, основной целью двусторонней встречи стало развитие сотрудничества между ведомством и Alageum Electric.

В ходе переговоров обсуждался вопрос открытия филиала завода в КР, производства трансформаторов и их последующей реализации по более доступным ценам.

«Основатель ГК Alageum Electric подтвердил готовность к сотрудничеству и возведению завода в Кыргызстане. В случае успешной реализации запланированных мероприятий работы по строительству могут начаться уже в этом году», — говорится в сообщении.

Для укрепления партнерства Министерство энергетики КР и Alageum Electric подписали соответствующий меморандум.

В рамках визита министр также встретился с руководством АО «Кентауский трансформаторный завод» и завода «Азия Трафо». Он ознакомился с производственными мощностями, качеством продукции и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что партнерство с ведущими предприятиями Казахстана позволит модернизировать энергетический сектор Кыргызстана.