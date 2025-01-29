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Экономика

В Кыргызстане планируется строительство завода по производству трансформаторов

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев совершил рабочий визит в Казахстан. Он провел встречу с основателем крупнейшей в Центральной Азии группы компаний по производству трансформаторов Alageum Electric Сайдуллой Кожабаевым.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, основной целью двусторонней встречи стало развитие сотрудничества между ведомством и Alageum Electric.

В ходе переговоров обсуждался вопрос открытия филиала завода в КР, производства трансформаторов и их последующей реализации по более доступным ценам.

«Основатель ГК Alageum Electric подтвердил готовность к сотрудничеству и возведению завода в Кыргызстане. В случае успешной реализации запланированных мероприятий работы по строительству могут начаться уже в этом году», — говорится в сообщении. 

Для укрепления партнерства Министерство энергетики КР и Alageum Electric подписали соответствующий меморандум.

В рамках визита министр также встретился с руководством АО «Кентауский трансформаторный завод» и завода «Азия Трафо». Он ознакомился с производственными мощностями, качеством продукции и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества. Ожидается, что партнерство с ведущими предприятиями Казахстана позволит модернизировать энергетический сектор Кыргызстана.

Alageum Electric — крупнейшая электротехническая компания Казахстана, объединяющая более 30 крупных предприятий и заводов, успешно работающих в сферах электроэнергетики, электромашиностроения и строительства. Предоставляет полный комплекс услуг: от проектирования и производства электротехнической продукции до ее монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания.

В состав холдинга входят такие предприятия, как Кентауский трансформаторный завод, предприятие «Азия Трафо», АО «Электромонтаж» и другие.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318324/
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