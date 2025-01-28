Рубль и тенге подорожали, доллар стабилен. Курсы валюты на 28 января

Фото из интернета. Российский рубль стал восстанавливать позиции и дорожает практически весь январь

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,91 сома, продают — по 91,86 сома. Официальный курс — 91,7219 сома (снижение — 0,05 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,874 сома, продают — по 0,906 сома. Курс Национального банка — 0,8919 сома (рост — 1,2 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1152 сома, продают — по 0,1838 сома. Официальный курс — 0,1691 сома (рост — 0,18 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12 сомов. Официальный курс — 12,0441 сома (снижение — 0,21 процента).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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