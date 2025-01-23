В 2024 году Налоговая служба перечислила в бюджет 228 миллиардов сомов

В 2024 году Налоговая служба Кыргызстана перечислила в бюджет 228,2 миллиарда сомов. Об этом рассказали в ведомстве.

Основными источниками поступлений стали:

НДС на внутренние товары — 39,4 миллиарда сомов;

НДС на импорт из стран ЕАЭС — 37,9 миллиарда сомов;

подоходный налог — 26,5 миллиарда сомов;

налог на прибыль — 20,1 миллиарда сомов;

налог на доходы золотодобывающих компаний — 16,1 миллиарда сомов;

единый налог — 15,08 миллиарда сомов;

акциз на импорт из государств ЕАЭС — 13,3 миллиарда сомов.

По сравнению с 2023-м поступления выросли по следующим направлениям:

НДС на внутренние товары — +9,6 миллиарда сомов (+132,4 процента);

НДС на импорт из стран ЕАЭС — +5,2 миллиарда сомов (+115,9 процента);

подоходный налог — +4,7 миллиарда сомов (+121,4 процента);

налог на прибыль — +2,5 миллиарда сомов (+114 процентов);

налог на доходы золотодобывающих компаний — +5,5 миллиарда сомов (+152 процента);

акциз на импорт из государств ЕАЭС — +587,7 миллиона сомов (+104,6 процента).

Особо вырос единый налог, который увеличился на 212,6 процента, или на 8 миллиардов сомов.

Основные причины роста налоговых поступлений — улучшение налогового администрирования, усиленный мониторинг и внедрение цифровых технологий.