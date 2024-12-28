Минимальные цены на табачную продукцию и вейпы утвердил кабмин

Минимальные цены на табачную продукцию и вейпы утвердил кабинет министров Кыргызстана. Соответствующее постановление подписано в правительстве.

Отмечается, что это делается для укрепления здоровья населения и пополнения государственного бюджета.

С 1 января 2025 года минимальные расценки составят:

пачка сигарет (20 штук) — 110 сомов;

пачка стиков (айкос) — 110 сомов;

одноразовые электронные сигареты (за штуку) — от 350 сомов;

ЭСДН, вейпы (за штуку) — 1 тысяча 400 сомов.

Цены на сигареты и стики, согласно постановлению, с 2026-го подорожают еще на 10 сомов за пачку и будут стоить минимум 120 сомов.

Напомним, с 1 июля следующего года ввоз в страну и употребление ЭСДН и вейпов будут запрещены. Ранее президент подписал соответствующий закон.

Согласно документу, нарушителям запрета грозят серьезные штрафы. Для физических лиц за использование электронных сигарет предусмотрено 100 расчетных показателей, за их реализацию — 200. Для юридических лиц размеры штрафов выше: 600 и 650 расчетных показателей соответственно.

Незаконный ввоз электронных сигарет также станет уголовно наказуемым. Ввоз в значительном размере повлечет исправительные работы до года или штраф от 1 тысячи до 1 тысячи 200 расчетных показателей. При крупных и особо крупных объемах штраф увеличивается до 2 тысяч расчетных показателей, а наказание может включать лишение свободы до двух лет.