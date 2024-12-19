В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС

Министр энергетики Таалайбек Ибраев рассказал о показателях в энергетической отрасли в 2024 году. По его словам, страна превысила плановые показатели по гидроэнергетике и малым ГЭС. Об этом он сообщил на брифинге в Бишкеке.

В 2024 году выработка электроэнергии составила 12,8 миллиарда киловатт-часов на гидроэлектростанциях, 1,8 миллиарда на теплоэлектроцентралях, а также 250 миллионов киловатт-часов на малых ГЭС. В данный момент малые ГЭС вырабатывают 400 миллионов киловатт-часов.

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Общее энергопотребление Кыргызстана в 2024 году ожидается на уровне 17,5 миллиарда киловатт-часов. Для покрытия дефицита страна закупила ее у соседей. Так, из Казахстана было импортировано 1,13 миллиарда киловатт-часов, из Туркменистана — 1,7 миллиарда (что превышает договорные 1,5 миллиарда киловатт-часов), а из Узбекистана — 485 миллионов, 100 процентов от согласованного объема.

Министр подчеркнул, что все необходимые договоры по импорту электроэнергии на 2025 год уже подписаны.