В Кыргызстане объем железнодорожных грузоперевозок составил 7,2 миллиона тонн. Такие данные по итогам десяти месяцев 2024 года в эфире «Биринчи радио» озвучил заместитель генерального директора ГП «НК «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов.

По его словам, за указанный период железнодорожным транспортом перевезено более 227,6 тысячи пассажиров. На международных маршрутах обслужили более 12,2 тысячи человек, на внутренних рейсах — более 215,4 тысячи человек.

«Кыргыз темир жолу» в этом году перечислила в республиканский бюджет около 534,1 миллиона сомов, добавил он.

Напомним, с 18 декабря возобновляется курсирование пассажирского поезда Бишкек — Москва с прибытием на Павелецкий вокзал. Пассажирский состав отправляется из Бишкека по средам и субботам, прибывает в Москву по субботам и вторникам.