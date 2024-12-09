16:56
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Экономика

НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе

НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе. Регулятор разработал проект постановления, направленный на усиление мер противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству в банковском секторе Кыргызстана. Документ опубликован на сайте Нацбанка.

Отмечается, что предусматрено внесение изменений в действующее положение «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках».

Национальный банк инициирует новые требования, направленные на защиту банковских операций от мошенничества, особенно в системах удаленного и дистанционного банковского обслуживания.

Определена разработка антифрод-политики:

  • Банки обязаны внедрить и регулярно актуализировать политику противодействия мошенничеству, которая включает принципы раннего выявления угроз, предупреждения и предотвращения мошеннических операций. Политика должна пересматриваться ежегодно, а внутренние процедуры — каждые два года.

Коммерческие банки должны будут внедрить систему противодействия мошенничеству:

  • Банки обязаны установить автоматизированные или полуавтоматизированные системы для мониторинга и оценки рисков мошенничества при каждой транзакции.
  • Системы должны быть либо отдельным программным комплексом, либо интегрированы в существующие банковские платформы.

Предлагается, чтобы все операции оценивались по уровням риска: низкий, средний и высокий.

Планируется формировать реестр подозрительных идентификаторов — операции с ними должны блокироваться.

Нацбанк также предусматривает меры в отношении сотрудников комбанков за бездействие или ненадлежащие действия по предотвращению мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313562/
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
Нацбанк и NIBAF обучили более 300 специалистов исламскому банковскому делу
В Бишкеке женщина взяла у знакомого минивэн и не вернула. Ее задержали
Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник
Более 600 несанкционированных операций с картами VISA зафиксировал Нацбанк
Обещали — сделали. Нацбанк ввел «период охлаждения» при выдаче онлайн-кредитов
Инфляция, курс и экономический рост. Выводы Нацбанка за 10 месяцев 2024 года
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 миллиарда сомов
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;34&nbsp;года купили весоповерочный автомобиль В Кыргызстане впервые за 34 года купили весоповерочный автомобиль
Какой курс сома будет в&nbsp;2025&nbsp;году? Прогноз от&nbsp;ЕАБР Какой курс сома будет в 2025 году? Прогноз от ЕАБР
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;7&nbsp;декабря. Дорожают фрукты и&nbsp;растительное масло Продуктовая корзина Бишкека на 7 декабря. Дорожают фрукты и растительное масло
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;6&nbsp;декабря Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 декабря
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
9 декабря, понедельник
16:43
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 7,3 тысячи случаев ОРВИ В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 7,3 тыся...
16:41
В том, что в новых садиках нет штатных единиц, виноваты МСУ и Минобразования
16:21
Постановление ЖК о повышении пособий матерям-героиням кабмин исполнять не будет
16:17
Офис бесплатной юридической помощи открыли в Кадамджае
16:16
В музее Улан-Батора откроют уголок, посвященный Великому кыргызскому каганату