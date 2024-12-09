НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе. Регулятор разработал проект постановления, направленный на усиление мер противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству в банковском секторе Кыргызстана. Документ опубликован на сайте Нацбанка.
Отмечается, что предусматрено внесение изменений в действующее положение «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках».
Национальный банк инициирует новые требования, направленные на защиту банковских операций от мошенничества, особенно в системах удаленного и дистанционного банковского обслуживания.
Определена разработка антифрод-политики:
- Банки обязаны внедрить и регулярно актуализировать политику противодействия мошенничеству, которая включает принципы раннего выявления угроз, предупреждения и предотвращения мошеннических операций. Политика должна пересматриваться ежегодно, а внутренние процедуры — каждые два года.
Коммерческие банки должны будут внедрить систему противодействия мошенничеству:
- Банки обязаны установить автоматизированные или полуавтоматизированные системы для мониторинга и оценки рисков мошенничества при каждой транзакции.
- Системы должны быть либо отдельным программным комплексом, либо интегрированы в существующие банковские платформы.
Предлагается, чтобы все операции оценивались по уровням риска: низкий, средний и высокий.
Планируется формировать реестр подозрительных идентификаторов — операции с ними должны блокироваться.
Нацбанк также предусматривает меры в отношении сотрудников комбанков за бездействие или ненадлежащие действия по предотвращению мошенничества.