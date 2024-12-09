НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе. Регулятор разработал проект постановления, направленный на усиление мер противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству в банковском секторе Кыргызстана. Документ опубликован на сайте Нацбанка.

Отмечается, что предусматрено внесение изменений в действующее положение «О минимальных требованиях по управлению операционным риском в коммерческих банках».

Национальный банк инициирует новые требования, направленные на защиту банковских операций от мошенничества, особенно в системах удаленного и дистанционного банковского обслуживания.

Определена разработка антифрод-политики:

Банки обязаны внедрить и регулярно актуализировать политику противодействия мошенничеству, которая включает принципы раннего выявления угроз, предупреждения и предотвращения мошеннических операций. Политика должна пересматриваться ежегодно, а внутренние процедуры — каждые два года.

Коммерческие банки должны будут внедрить систему противодействия мошенничеству:

Банки обязаны установить автоматизированные или полуавтоматизированные системы для мониторинга и оценки рисков мошенничества при каждой транзакции.

Системы должны быть либо отдельным программным комплексом, либо интегрированы в существующие банковские платформы.

Предлагается, чтобы все операции оценивались по уровням риска: низкий, средний и высокий.

Планируется формировать реестр подозрительных идентификаторов — операции с ними должны блокироваться.

Нацбанк также предусматривает меры в отношении сотрудников комбанков за бездействие или ненадлежащие действия по предотвращению мошенничества.