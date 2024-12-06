Кредиты для бизнеса в КР остаются одними из самых дорогих в ЕАЭС

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам для юридических лиц в Кыргызстане составляют 17,6 процента. Этот показатель остается одним из самых высоких среди стран Евразийского экономического союза. Лидером по дороговизне кредитов является Казахстан с показателем 24,1 процента, а самые низкие ставки зафиксированы в Беларуси — 10,3 процента.

Средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам в ЕАЭС на 5 декабря 2024 года: