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Экономика

Кредиты для бизнеса в КР остаются одними из самых дорогих в ЕАЭС

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам для юридических лиц в Кыргызстане составляют 17,6 процента. Этот показатель остается одним из самых высоких среди стран Евразийского экономического союза. Лидером по дороговизне кредитов является Казахстан с показателем 24,1 процента, а самые низкие ставки зафиксированы в Беларуси — 10,3 процента.

Средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам в ЕАЭС на 5 декабря 2024 года:

  • Кыргызстан: 17,6 процента;
  • Казахстан: 24,1 процента;
  • Россия: 15,3 процента;
  • Армения: 13 процентов;
  • Беларусь: 10,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313411/
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