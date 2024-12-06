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Экономика

ЕАБР разработал базу данных о финансировании более 1,7 тысячи проектов

ЕАБР разработал базу данных Non-Sovereign Financing Database (NSF Database), которая включает информацию о более чем 1,7 тысячи проектов международных финансовых организаций за последние 16 лет. Об этом сообщил заместитель председателя правления и главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров на пресс-конференции банка в Алматы.

По его словам, база охватывает 11 стран Евразийского региона и содержит данные по 50 параметрам, включая валюты, сектора, формы финансирования, софинансирование и зеленые проекты.

Евгений Винокуров отметил, что государства — члены ЕАБР нуждаются в финансировании энергетики, водоснабжения, сельского хозяйства и социальной сферы. Особое внимание уделяется проектам в местных валютах, что особенно важно для развивающихся стран.

На сегодня 72 процента несуверенного финансирования направляется в Центральную Азию. Электроэнергетика лидирует в привлечении средств: за последние 16 лет доля инвестиций в этот сектор выросла с 1 до 40 процентов, что связано с активным финансированием проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно данным за 2022-2023 годы, объем одобренного несуверенного финансирования ЕАБР составил $4,18 миллиарда. Это делает банк одним из лидеров в данной сфере наряду с ЕБРР и АБР.

Евгений Винокуров подчеркнул, что база данных NSF позволит оперативно мониторить инвестиции и повышать эффективность их распределения. «Этот инструмент важен для восполнения бюджетных пробелов и адаптации региональных экономик к глобальным вызовам», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313344/
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