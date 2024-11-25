В 2024 году на 27 процентов вырос товарооборот между Россией и Кыргызстаном

В этом году товарооборот между Кыргызстаном и Россией не уменьшился, а, напротив, вырос. Об этом на встрече с журналистами сообщил посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Дипломата спросили, как то, что кыргызстанские банки присоединились к санкциям, отражается на сотрудничестве России и КР и ЕАЭС в целом.

«Для начала хотел бы уточнить, что кыргызстанские банки вынуждены пойти на такие меры, потому что иначе их лишили бы SWIFT и экономическая жизнь остановилась бы. Это вынужденная мера», — отметил он и сказал, что с теми российскими банками, на которые санкции не распространились, финансовые операции продолжаются.

По словам Сергея Вакунова, за семь месяцев 2024-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот между двумя государствами вырос почти на 27 процентов.

«Это говорит о том, что торговля развивается. Более 90 процентов торговых операций между нашими странами осуществляется в рублях. Ни Кыргызстан, ни Россия никаких законов в данном случае не нарушают», — добавил он.