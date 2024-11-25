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Экономика

В Кыргызстане количество банкоматов увеличилось на 290 единиц

В Кыргызстане количество банкоматов увеличилось на 290 единиц, или на 13,4 процента. Такие данные указывает Национальный банк.

Регулятор также проинформировал, что на конец сентября 2024 года банковские платежные карты принимались к обслуживанию во всех банкоматах. Сейчас их насчитывается 2 тысячи 449. Они принимаются и в 32 тысячах 349 POS-терминалах, которые установлены по всей республике.

Количество платежных терминалов составляет 3 тысячи 152. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 447 (или 16,5 процента).

Международные платежные системы расчетов VISA и Masterсard осуществляют 2 тысячи 429 банкоматов и 32 тысячи 69 POS- терминалов; «Золотая Корона» — 346 банкоматов и 11 тысяч 542 POS- терминала; UPI — 1 тысяча 789 банкоматов и 21 тысяча 611 POS-терминалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312081/
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