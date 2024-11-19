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Экономика

Недалеко от границы с Китаем строится логистический центр «Атбашы»

В Ат-Башинском районе Нарынской области, в 100 километрах от границы с Китаем, продолжается строительство международного торгово-логистического центра «Атбашы». Об этом сообщили в центре.

Проект основан в 2019 году. По ожиданиям администрации центра, он должен стать ключевым узлом транзитной торговли между КНР, странами Центральной Азии и Европой.

Центр «Атбашы» реализуется в рамках государственно-частного партнерства по модели «строительство — эксплуатация — передача». Проект входит в состав свободной экономической зоны «Нарын», что обеспечивает льготный налоговый режим и упрощенные условия для бизнеса.

«По завершении строительства центр значительно увеличит пропускную способность пограничного пункта «Атбашы», повысив суточный грузооборот и общий годовой объем», — говорится в сообщении.

Список услуг, которые будет предоставлять центр:

  • складские и коммерческие площади с долевым участием в бизнесе;
  • таможенное оформление, логистические и брокерские услуги;
  • управляющая компания для оптимизации процессов;
  • инфраструктура — гостиницы, общепит, АЗС, выставочные и грузовые терминалы.

В планах у центра развитие производства, ориентированного на экспорт в государства ЕАЭС, ЕС и ВТО.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311564/
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