Госбанк развития Кыргызстана увеличивает свой уставный капитал

ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» сегодня провело общее собрание и приняло ряд решений. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что на собрании принято решение увеличить уставный капитал ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» на сумму 1 миллиард сомов, то есть с 18 миллиардов 700 миллионов сомов до 19 миллиардов 700 миллионов сомов.

Также увеличено количество обращаемых простых именных акций Госбанка на 1 миллион экземпляров ценой размещения одной акции 1 тысяча сомов, на общую сумму 1 миллиард сомов, с итоговой суммой уставного капитала 19 миллиардов 700 миллионов сомов.

ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» также утвердил свой устав в новой редакции. Заявлено о проведении процедуры государственной перерегистрации ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» в органах юстиции КР.