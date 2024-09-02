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Экономика

Россия и Китай начали нанимать курьеров для оплаты товаров золотом

Россия начала использовать золото для расчетов с Китаем из-за проблем с банковскими переводами. Об этом пишет Reuters.

После угроз Минфина США о введении вторичных санкций и ужесточения проверки транзакций кредитными организациями Москва нашла альтернативное решение: золото покупается, перевозится в Гонконг, где продается, а наличные деньги кладутся на счет в местном банке.

Платежи между двумя странами теперь обрабатывают банки, которые не боятся вторичных санкций из-за отсутствия глобального бизнеса. Однако эти банки имеют устаревшие IT-системы, что вынуждает россиян нанимать курьеров для транспортировки документов через границу и получения физической печати и подписи китайских банкиров.

Кроме того, российские компании прибегают к услугам посредников в третьих странах для обхода проверок китайских банков, что увеличивает расходы на обработку транзакций до 6 процентов от общей суммы затрат. Ранее эти расходы были практически нулевыми. «Для многих небольших компаний это означает полную остановку», — сообщил источник, близкий к правительству.

Крупные китайские государственные банки массово закрывают транзакции с Россией, что приводит к зависанию платежей. В прошлом году, когда проблемы с платежами были меньше, российские бизнесы накопили $21,4 миллиарда «иностранных активов». В этом году сумма за границей выросла на 108 процентов, достигнув $44,6 миллиарда, что составляет примерно десятую часть экспортных доходов экономики, оцененных Центральным банком в $239 миллиардов за январь – июль.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303737/
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