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Экономика

21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек

Восточный РЭС

  • 9.30-15.00 — 5-й микрорайон, жилой дом № 61 (1-й подъезд, с 1-го по 4-й этаж);

  • 9.30-18.30 — улица Чолпон-Атинская;

  • 9.30-18.30 — село Лебединовка, контур 141, улица Валиханова, жилой дом 1/3;

  • 9.30-18.30 — 12-й микрорайон, жилые дома № 2-6, 12, 13, 13/2;

Западный РЭС

  • 9.00-17.00 — улица Сыдыкова, жилые дома № 250а, 252;

  • 13.00-17.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Дудук, Каркыра);

  • 9.00-17.00 — жилой массив «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова, Ак-Тан);

  • 9.00-13.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Омуракунова, Уютку);

  • 10.00-15.00 — отрезки улиц Толстого, Баха, Гагарина, Островского, Матыева;

Северный РЭС

  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Лумумбы, Сыдыгалиева, Профсоюзной;

  • 11.30-14.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Кронштадтской;

  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Фучика, Серегина, Васильевское шоссе;

  • 9.00-17.00 — жилой массив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, дома № 9-14, 17, 34, 109).

2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Ткачева, Новая, садоводческое общество «Лесовод»);

  • 9.00-15.00 — село Лебединовка (жилой массив «Кырман», улицы Бейшеналиевой, Иссык-Куль, Ынтымак, Радужная, Ауэзова, Мадиева, Луговая, Кенеш);

  • 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Крупской, Виноградная, Алма-Атинская, Фрунзе, Молодежная, Советская, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (улица Большая Голова);

  • 9.00-18.00 — село Васильевка;

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Комсомольская, Совхозная, Степная, Проектируемая, Западная, Широкая, тупик Северный), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Школьная, Фрунзе, Проектируемая, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, станция «Кормовик»), Комсомольское (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная), Учкун (улица Пионерская, жилой массив «Учкун-2», «Кут»), Манас (улицы Бакинская, Лесхоз, Дача Су, животноводческий комплекс);

  • 12.30-17.00 — село Новопавловка (улицы Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупской, Садовая, Школьная, Свердлова, Проектируемая, Колхозная, Лавровых, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Эне-Сай, Керме-Тоо, Линия-1, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар, Деповская, Сон-Кол, Мектеп, Нур, Акиш, Темирбек, Маматемин-Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Абшыр-Ата, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой);

  • 12.30-17.00 — жилые массивы «Поле Чудес», «Алтын-Ордо» (улицы Эркин-Тоо, Эне-Сай, Маматемин-Ата, Керме-Тоо, Хан-Тенири, Кызыл-Кыя, Адилет);

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Ала-Арчинская, Шевченко, переулок Зеленый, улицы Киевская, Советская, Первомайская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Некрасова, Западная, Новая, Победы, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе);

  • 12.30-17.00 — село Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы);

  • 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе);

  • 9.00-17.00 — село Белек (улица Токтогула);

  • 9.30-17.00 — жилой массив «Кут»;

  • 9.00-18.00 — поселок Мирный (улицы 40 лет Октября, Ленина, Спортивная);

  • 9.30-18.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), село Джаны-Джер (улицы 9-й Распределитель, 8-й Распределитель, МТФ-2а, Акжар, Молодая Гвардия);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Некрасова, Береговая, Тимирязева, Промзона Фрунзенская, Нижний парк, Оборонная, Комсомольская, Центральная);

  • 9.00-17.00 — село Новониколаевка (улицы Западная, Мира, Кирова, Новосельская);

  • 9.00-16.30 — село Суусамыр, ПМК;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Эркин-Сай (улица Джуматаева);

  • 9.00-17.00 — Каинды (улицы Горького, Шопокова, Краснооктябрьская, Каныкей, Строительная, Кислых);

  • 9.00-17.00 — село Октябрьское;

Московский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Беловодское (улица Фрунзе);

  • 9.00-17.00 — село Александровка (улица Буденного);

  • 9.00-18.00 — село Сретенка (улица Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кенеш (улицы Фрунзе, Пионерская, Турдубекова, Осмон);

  • 9.00-18.00 — станция «Ивановка» (улицы Заводская, Ленина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Покровская, Октябрьская, Маркса, Сансызбаева, Межевая, Полевая, Ново-Октябрьская, Тихая, Бригадная, Линейная, Космонавтов, Новая, Клубная);

  • 9.00-17.00 — Токмак (микрорайон № 1, жилые дома № 17, 17а, 18, 19, улицы Куйбышева, Горького, Шамсинская, Трясина, Победы);

Кантский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кант (микрорайон № 1, жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, улицы Ленина, Абдраимова, Горького, Гастелло, Комарова, Панфилова, Кутузова, Маяковского, Фрунзе, Маркса, здания военкомата, детского сада, «Кантгаз», суда, магазинов «Березка», «Арбат», «Строитель»);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шабдан, Кароол-Добо, Каинды;

  • 9.00-17.00 — село Кичи-Кемин (улица Омуралиева);

  • 9.00-17.00 — село Чым-Коргон (улица Суранчиева);

  • 9.00-17.00 — ущелье Чым-Булак, частное предприятие «Алтын-Кен».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302588/
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