08:59
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса установлены в ЕАЭС: сколько у КР

В ЕАЭС установлены тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в следующем году. Об этом сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии.

«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию объединения, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», — напомнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Для Казахстана и России тарифные квоты на 2025-й установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.

По мясу крупного рогатого скота квоты составят:

  • для Армении — 9,5 тысячи тонн;
  • для Казахстана — 21 тысяча тонн;
  • для Кыргызстана — 5 тысяч тонн;
  • для России — 570 тысяч тонн.

Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах:

  • для Армении — 9,4 тысячи тонн;
  • для Беларуси — 20 тысяч тонн;
  • для Кыргызстана — 2 тысячи тонн.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят:

  • для Армении — 35,1 тысячи тонн;
  • для Беларуси — 10,9 тысячи тонн;
  • для Казахстана — 140 тысяч тонн;
  • для Кыргызстана — 58 тысяч тонн;
  • для России — 364 тысячи тонн.

Квоты на ввоз молочной сыворотки установлены:

  • для Армении — 0,7 тысячи тонн;
  • для России — 15 тысяч тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302573/
просмотров: 3534
Версия для печати
Материалы по теме
Евразийский экономический форум пройдет в столице Армении в конце сентября
Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС снизился на 9,3 процента
Промышленное производство в ЕАЭС увеличилось: какой рост показал Кыргызстан
Внешнеторговый оборот Кыргызстана и Узбекистана с начала 2024-го — $382 миллиона
Экономическая картина Кыргызстана: ВВП, инфляция и доходы в сравнении с соседями
Армения и Кыргызстан производят меньше всего молока среди стран ЕАЭС
За полгода в Кыргызстане произвели 95,8 тысячи тонн мяса
Из стран ЕАЭС строители меньше всего зарабатывают в Кыргызстане
Из стран ЕАЭС больше всего цены на непродовольственные товары выросли в КР
Евразийский фонд стабилизации и развития профинансирует экономические проекты КР
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается