Тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса установлены в ЕАЭС: сколько у КР

В ЕАЭС установлены тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в следующем году. Об этом сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии.
«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию объединения, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», — напомнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Для Казахстана и России тарифные квоты на 2025-й установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.
По мясу крупного рогатого скота квоты составят:
- для Армении — 9,5 тысячи тонн;
- для Казахстана — 21 тысяча тонн;
- для Кыргызстана — 5 тысяч тонн;
- для России — 570 тысяч тонн.
Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах:
- для Армении — 9,4 тысячи тонн;
- для Беларуси — 20 тысяч тонн;
- для Кыргызстана — 2 тысячи тонн.
Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят:
- для Армении — 35,1 тысячи тонн;
- для Беларуси — 10,9 тысячи тонн;
- для Казахстана — 140 тысяч тонн;
- для Кыргызстана — 58 тысяч тонн;
- для России — 364 тысячи тонн.
Квоты на ввоз молочной сыворотки установлены:
- для Армении — 0,7 тысячи тонн;
- для России — 15 тысяч тонн.