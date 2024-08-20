Тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса установлены в ЕАЭС: сколько у КР

В ЕАЭС установлены тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса и молочной сыворотки в следующем году. Об этом сообщается в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии.

«В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе ЕЭК устанавливает тарифные квоты в отношении отдельных категорий сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых на таможенную территорию объединения, с учетом балансов их потребления и производства в государствах-членах, а также обязательств стран перед Всемирной торговой организацией», — напомнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Для Казахстана и России тарифные квоты на 2025-й установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Армении, Беларуси и Кыргызстана тарифные квоты определены в объемах, не превышающих разницу между потреблением и производством, с учетом запросов сторон.

По мясу крупного рогатого скота квоты составят:

для Армении — 9,5 тысячи тонн;

для Казахстана — 21 тысяча тонн;

для Кыргызстана — 5 тысяч тонн;

для России — 570 тысяч тонн.

Для свинины квоты будут распределены в следующих объемах:

для Армении — 9,4 тысячи тонн;

для Беларуси — 20 тысяч тонн;

для Кыргызстана — 2 тысячи тонн.

Квоты по мясу и субпродуктам птицы составят:

для Армении — 35,1 тысячи тонн;

для Беларуси — 10,9 тысячи тонн;

для Казахстана — 140 тысяч тонн;

для Кыргызстана — 58 тысяч тонн;

для России — 364 тысячи тонн.

Квоты на ввоз молочной сыворотки установлены: