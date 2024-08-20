Нацбанк начнет определять курс юаня. Что это даст Кыргызстану?

Национальный банк Кыргызстана ежедневно определяет официальные курсы доллара США, евро, российского рубля и тенге. С 1 сентября 2024 года к ним присоединится и китайский юань жэньминьби (СNY).

КНР, как и Россия с Казахстаном, является крупнейшим торговым партнером КР. По словам экономиста Искендера Шаршеева, с учетом роста объемов торговли и увеличения использования юаня в расчетах возникла необходимость установить официальный курс этой валюты.

Эксперт пояснил 24.kg: этот шаг направлен на упрощение и стандартизацию торговых операций, что позволит предпринимателям и компаниям, работающим с китайскими партнерами, лучше планировать финансовые операции и снижать риски, связанные с колебаниями курсов валют, повышать финансовую устойчивость бизнеса.

Коммерческие банки также получат выгоду, так как проще проводить конверсионные операции и обслуживать счета в юанях, обменивать валюту для бизнеса и физических лиц. Это также поможет развитию финансовых инструментов и услуг, связанных с юанем, и стимулирует привлечение китайских инвестиций в Кыргызстан. Искендер Шаршеев

Он рассказал, что для КР установление официального курса юаня важно и в плане диверсификации валютных резервов страны и усиления связей с азиатскими рынками, для упрощения расчетов мелких и средних торговцев, ведущих бизнес с Китаем.

«Введение официального курса юаня будет координироваться с правительством КНР, что позволит своевременно корректировать курс в зависимости от изменений на рынке. Этот шаг следовало сделать еще на начальных этапах установления дипломатических отношений с Китаем, когда была возможность сделать ставку на максимизацию процессов взаимной торговли», — отметил экономист.

Он привел данные китайской таможни, по которым объем товарооборота между КНР и Кыргызстаном в 2023-м составил примерно $19,7 миллиарда. Из этой суммы экспорт Китая превысил $9,4 миллиарда. А ведь это значительно превышает объем импорта из КР, который составил всего около $95,5 миллиона.

Эта значительная диспропорция объясняется тем, что большая часть товаров, поступающих из КНР в Кыргызстан, идет на реэкспорт в другие государства, а это приводит к завышенным показателям торгового оборота в официальной статистике Китая. Предварительно в текущем году цифра уже составляет $14,3 миллиарда. Искендер Шаршеев

По его мнению, эти цифры показывают критическую важность развития более сбалансированной и взаимовыгодной торговли между двумя странами. Данные также свидетельствуют о необходимости продолжения координации с китайским правительством, чтобы улучшить экономические отношения и снизить торговый дефицит​.

В Нацбанке же необходимость ежедневно определять официальный курс юаня объяснили кратко. Редакции рассказали, что это делают в целях минимизации валютных рисков при валютных операциях, оптимизации процесса учета иностранных валют, возможности переоценки балансовых счетов коммерческих банков на ежедневной основе, для развития межбанковского валютного рынка и отражения реальной рыночной ситуации на валютном рынке.