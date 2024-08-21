Топ-3 популярных товаров, которые продают Кыргызстан и наши ближайшие соседи

Кыргызстан экспортирует большое количество различных товаров — от фруктов и овощей до золота и других полезных ископаемых. Но каких товаров мы продаем больше всего?
Редакция 24.kg изучила самые популярные экспортные товары Кыргызстана, Армении, Казахстана, России и Узбекистана. Для этого использованы данные из официальных источников, таких как статистические и таможенные службы стран.
КыргызстанПо данным Нацстаткома, объем торговли Кыргызстана в январе — июне 2024 года составил $7,59 миллиарда. На экспорт пришлось почти $1,3 миллиарда. Правда, здесь стоит учесть, что наша республика очень многое сейчас у себя не оставляет, а занимается реэкспортом.
Самые популярные товары, которые продает Кыргызстан:
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золото — $405,7 миллиона;
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руды и концентраты драгметаллов — $78,2 миллиона;
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нефтепродукты — $64,7 миллиона.
Главные покупатели товаров из Кыргызстана:
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Великобритания (золото на $211,9 миллиона),
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Китай (золото на $129,4 миллиона),
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Казахстан (руда на 57,8 миллиона).
С учетом численности граждан в 7,2 миллиона человек экспорт на душу населения составил примерно $180,5.
АрменияПо данным Национальной статистической службы Армении, объем ее торговли в январе — июне 2024 года составил $18,4 миллиарда. Экспорт — $7,9 миллиарда.
Эта страна отправляет свои товары в основном в ОАЭ ($3,6 миллиарда), Россию ($1,4 миллиарда) и Китай ($714 миллионов).
Среди экспорта лидируют:
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драгоценные и полудрагоценные камни — $5,6 миллиарда;
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машины и оборудование — $608 миллионов;
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продукция горнорудной промышленности — $492 миллиона.
С учетом численности граждан в 3 миллиона 57 тысяч человек экспорт на душу населения — около $2,5 тысячи.
КазахстанПо информации Бюро национальной статистики Казахстана, внешнеторговый оборот республики в январе — июне 2024 года составил $66,8 миллиарда. Экспорт — $39,2 миллиарда.
Казахстан больше всего поставляет товары в Италию ($9,2 миллиарда), Китай ($7,3 миллиарда) и Россию ($4,2 миллиарда).
Самые популярные экспортируемые товары:
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топливно-энергетические — $23,1 миллиарда;
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химическая продукция — $2,9 миллиарда;
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продукты животного и растительного происхождения — $2,2 миллиарда.
С учетом численности граждан страны в 20 миллионов 159 тысяч человек экспорт на душу населения составил $1,944.
РоссияПо данным Федеральной таможни России, общий торговый оборот РФ в январе — июне 2024 года составил $337,8 миллиарда. Экспорт — $207,1 миллиарда.
В основном страна отправляет товары в страны Азии ($156,2 миллиарда), Европы ($31,7 миллиарда) и Африки ($12,3 миллиарда).
По экспорту самыми популярными являются:
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минеральная продукция — $129,7 миллиарда;
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металлы и изделия из них — $27,8 миллиарда;
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продовольственные товары и сельхозсырье — $20,8 миллиарда.
В 2024-м в России проживало 146,2 миллиона человек. В пересчете экспорта на душу населения показатель составил $1,416.
УзбекистанПо сведениям Агентства статистики, общий внешнеторговый оборот страны за первые шесть месяцев этого года составил $31,8 миллиарда. Экспорт — почти $13 миллиардов.
Ключевые партнеры Узбекистана по экспорту — Россия ($1,7 миллиарда), Китай ($994 миллиона) и Казахстан ($619 миллионов).
Основные товары на экспорт:
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золото — $4,2 миллиарда;
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услуги — $3,1 миллиарда;
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промышленные товары — $2 миллиарда.
В 2024-м численность граждан республики составила 37,1 миллиона человек. В пересчете экспорта на душу населения показатель составил $350.