Топ-3 популярных товаров, которые продают Кыргызстан и наши ближайшие соседи

Кыргызстан экспортирует большое количество различных товаров — от фруктов и овощей до золота и других полезных ископаемых. Но каких товаров мы продаем больше всего?

Редакция 24.kg изучила самые популярные экспортные товары Кыргызстана, Армении, Казахстана, России и Узбекистана. Для этого использованы данные из официальных источников, таких как статистические и таможенные службы стран.

Кыргызстан

По данным Нацстаткома, объем торговли Кыргызстана в январе — июне 2024 года составил $7,59 миллиарда. На экспорт пришлось почти $1,3 миллиарда. Правда, здесь стоит учесть, что наша республика очень многое сейчас у себя не оставляет, а занимается реэкспортом.

Самые популярные товары, которые продает Кыргызстан:

золото — $405,7 миллиона;

руды и концентраты драгметаллов — $78,2 миллиона;

нефтепродукты — $64,7 миллиона.

Главные покупатели товаров из Кыргызстана:

Великобритания (золото на $211,9 миллиона),

Китай (золото на $129,4 миллиона),

Казахстан (руда на 57,8 миллиона).

С учетом численности граждан в 7,2 миллиона человек экспорт на душу населения составил примерно $180,5.

Армения

По данным Национальной статистической службы Армении, объем ее торговли в январе — июне 2024 года составил $18,4 миллиарда. Экспорт — $7,9 миллиарда.

Эта страна отправляет свои товары в основном в ОАЭ ($3,6 миллиарда), Россию ($1,4 миллиарда) и Китай ($714 миллионов).

Среди экспорта лидируют:

драгоценные и полудрагоценные камни — $5,6 миллиарда;

машины и оборудование — $608 миллионов;

продукция горнорудной промышленности — $492 миллиона.

С учетом численности граждан в 3 миллиона 57 тысяч человек экспорт на душу населения — около $2,5 тысячи.

Казахстан

По информации Бюро национальной статистики Казахстана, внешнеторговый оборот республики в январе — июне 2024 года составил $66,8 миллиарда. Экспорт — $39,2 миллиарда.

Казахстан больше всего поставляет товары в Италию ($9,2 миллиарда), Китай ($7,3 миллиарда) и Россию ($4,2 миллиарда).

Самые популярные экспортируемые товары:

топливно-энергетические — $23,1 миллиарда;

химическая продукция — $2,9 миллиарда;

продукты животного и растительного происхождения — $2,2 миллиарда.

С учетом численности граждан страны в 20 миллионов 159 тысяч человек экспорт на душу населения составил $1,944.

Россия

По данным Федеральной таможни России, общий торговый оборот РФ в январе — июне 2024 года составил $337,8 миллиарда. Экспорт — $207,1 миллиарда.

В основном страна отправляет товары в страны Азии ($156,2 миллиарда), Европы ($31,7 миллиарда) и Африки ($12,3 миллиарда).

По экспорту самыми популярными являются:

минеральная продукция — $129,7 миллиарда;

металлы и изделия из них — $27,8 миллиарда;

продовольственные товары и сельхозсырье — $20,8 миллиарда.

В 2024-м в России проживало 146,2 миллиона человек. В пересчете экспорта на душу населения показатель составил $1,416.

Узбекистан

По сведениям Агентства статистики, общий внешнеторговый оборот страны за первые шесть месяцев этого года составил $31,8 миллиарда. Экспорт — почти $13 миллиардов.

Ключевые партнеры Узбекистана по экспорту — Россия ($1,7 миллиарда), Китай ($994 миллиона) и Казахстан ($619 миллионов).

Основные товары на экспорт:

золото — $4,2 миллиарда;

услуги — $3,1 миллиарда;

промышленные товары — $2 миллиарда.

В 2024-м численность граждан республики составила 37,1 миллиона человек. В пересчете экспорта на душу населения показатель составил $350.