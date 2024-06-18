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Экономика

BNE IntelliNews: Кыргызстан планирует обеспечить ЦА электроэнергией

Немецкое издание BNE IntelliNews опубликовало материал о том, как проект по строительству Камбаратинской ГЭС в КР может повлиять на ситуацию в регионе.

В статье «Забудьте о нефти, забудьте о газе. Кыргызстан планирует обеспечить Центральную Азию электроэнергией с помощью воды» издание отмечает, что другие страны региона располагают богатыми запасами нефти и газа, однако КР обладает огромными ресурсами чего-то еще более ценного — воды.

«По мере того, как разворачивается климатический кризис и мир стремится сократить выбросы, гидроэнергетика выходит на первый план. Пять государств Центральной Азии быстро растут и страдают от нехватки электроэнергии. Кыргызстан видит в этом возможность: если он станет региональным центром производства электроэнергии, то сможет решить проблему ее дефицита и одновременно стимулировать свой экономический рост, получив постоянный источник дохода от экспорта энергии», — пишет издание.

Как указывается, завершение строительства флагманской гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» позволит увеличить суммарный объем мощностей в республике в два раза. По словам председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, Камбаратинская ГЭС «произведет революцию в энергетическом секторе КР» и внесет значительный вклад в развитие зеленой энергетики по всему миру.

Казахстан и Туркменистан располагают большими запасами нефти и газа, которые потенциально могут удовлетворить все их потребности. Узбекистан тем временем подписал в феврале соглашение с Россией об импорте 12 миллиардов кубометров газа, но в ближайшие годы ожидает нехватки электроэнергии, поскольку ежегодный рост ВВП РУз составляет около 6 процентов, а население растет.

Как подчеркивает издание, Центральная Азия в целом растет быстрыми темпами. В течение последних двух лет в разных регионах периодически возникает острый дефицит энергоресурсов. Камбарата-1 в значительной степени удовлетворит растущую потребность в электроэнергии.

«Камбар-Ата-1» также поможет решить еще одну сложную проблему — управление водными ресурсами. Кыргызстан и Таджикистан — горные страны, где находятся истоки главных рек Центральной Азии. Плотина ГЭС позволит лучше контролировать воду, которая поступает для нужд ирригации в Узбекистане и Казахстане, а также сможет обеспечить эти государства электроэнергией.

«Казахстан и Узбекистан хотят использовать воду для орошения летом, а КР и Таджикистану необходима вода для производства электроэнергии зимой. Эта ситуация влияет на энергетическую и продовольственную безопасность в регионе. «Камбар-Ата-1» расположена у истоков ледников. Эффективная работа этой гидроэлектростанции позволит аккумулировать и рационально использовать водные ресурсы Токтогульского водохранилища», — заметил Акылбек Жапаров на Международном инвестиционном энергетическом форуме, прошедшем в Вене 10 июня.

Как отмечается, неудивительно, что соседи Кыргызстана по Центральной Азии проявляют большой интерес к проекту «Камбар-Ата-1». И он на самом деле настолько велик, что должен стать общерегиональным: высота плотины должна будет составить 256 метров, объем резервуара — 5,4 миллиарда кубометров. ГЭС позволит вырабатывать 5,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Ожидаемая стоимость — более $4 миллиардов. Подготовительные работы уже начались, а строительство, как ожидается, займет около десяти лет.

На форуме глава кабмина призвал международные финансовые институты, инвесторов и компании принять участие в энергетических проектах, отвечающих современным климатическим вызовам.

«Вместе мы сможем реализовать эти амбициозные планы и внести значительный вклад как в энергетическую стабильность, так и в экологическую устойчивость нашего региона», — цитирует издание Акылбека Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296828/
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