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Экономика

Денежные переводы Россия — Кыргызстан. Все системы работают

Технический сбой в работе российских систем денежных переводов устранен. Информацию об этом 24.kg подтвердили представители коммерческих банков Кыргызстана.

Напомним, вчера о недоступности переводов сообщили банки «Компаньон», Кыргызско-Швейцарский банк (КСБ), ОАО «Элдик Банк» (бывший «РСК Банк»), «Керемет Банк» заявили о сбоях в системах «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union, а также в приложении банка «Компаньон».

В банке «Компаньон» сказали, что восстановлены работа системы денежных переводов «Юнистрим» и отправка и получение переводов в рублях в приложении «Компаньон».

В ОАО «Элдик Банк» (бывший «РСК Банк») рассказали о восстановлении работы систем Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона». В «Керемет Банке» и Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ) также подтвердили работу этих систем в штатном режиме.

MBANK заявил, что исходящие на «Сбербанк» в приложении MBANK для клиентов доступны. Все деньги клиентов по рублевым счетам находятся в полной сохранности.

«Клиенты банка могут снять денежные средства в филиалах, ограничений на снятие российских рублей в кассах нет. К тому же для клиентов банка открыта возможность передачи электронных сообщений по финансовым операциям в рублях на российские карты», — рассказали в банке.

В банке «Бай-Тушум» услуга «долларовый счет / конвертация рубль / доллар» по-прежнему отключена. Когда она возобновит работу, в финансово-кредитном учреждении пока не сообщают.

В остальных коммерческих банках Кыргызстана редакции рассказали, что никаких лимитов и ограничений по операциям с российскими рублями нет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296668/
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